Al Telesia for Peoples il messaggio di pace del vescovo E dopo i “ragazzi speciali” | Peppe Sannino in concerto

"La pace è sempre possibile. Non è mai un'utopia". Così monsignor Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto Sannita, Telese e S. Agata dei Goti, saluta la nona edizione del "Telesia for Peoples", in programma nelle terme di Telese fino a domenica prossima. Il vescovo interverrà domani sera (ore 21,30) presso il Teatro del Cerro per dare un messaggio di pace e di speranza ai partecipanti, subito dopo la perfomance dei ragazzi "speciali" del laboratorio di percussioni del progetto "I suoni della vita". A ricevere Monsignor Mazzafaro saranno il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso insieme al presidente del consiglio comunale Maria Venditti, il presidente dell'Associazione "Ali onlus" Alessandro Fucci e gli ...

