Al governo dei Migliori interessavano solo i voti 5stelle da ‘zitti e buoni’ | poi c’è stato un sussulto

di Daniele Giuseppe Cannata Non votare la fiducia è un segno chiaro e non si può ignorare. Vero, siamo tutti d'accordo. Si poteva però evitare di inserire il progetto di un inceneritore in un Dl "Aiuti" che nulla c'entra con l'oggetto del provvedimento e, per giunta, ponendovi anche la questione di fiducia. Si poteva tranquillamente togliere l'inceneritore dal Dl Aiuti e inserirlo in un altro provvedimento non sottoposto a fiducia; così chi avrebbe voluto sfilarsi l'avrebbe potuto fare evitando inutili terremoti. Questo modo di procedere non fa altro che nascondere, neanche troppo in realtà, una maggioranza fragile e ricca di contraddizioni ma, d'altronde, questo era il governo dei Migliori. E questo è quello che si era già fatto su altri provvedimenti (vedi Catasto). Il governo dei Migliori era un'accozzaglia tenuta ...

