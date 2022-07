Al Festival di Giffoni si presenta la 10^ edizione di Cinefrutta | L’educazione alimentare è il futuro

(Di venerdì 22 luglio 2022) In occasione della 52esimadelFilm, è statoto “”, ildella sana alimentazione giunto alla decima. L’evento di lancio ha visto la partecipazione, in rapnza delle organizzazioni di produttori che promuovono il progetto, di Emilio Ferrara (Responsabile del progetto e Direttore Terra Orti) e Andrea Badursi (Presidente Asso Fruit Italia) i quali hanno esposto al pubblico il progetto volto a sensibilizzare i giovani nelle scuole sull’importanza delle buone abitudini alimentari e sui sani stili di vita. Altro obiettivo di, è avvicinare i ragazzi delle scuole medie e superiori all’arte del cinema, dunque coloro che prenderanno parte all’iniziativa dovranno ...

fattoquotidiano : Il prof. Orsini è invitato al Giffoni Festival: gli epuratori Crosetto, Bentivogli & C. insorgono e i giornaloni mo… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Gli invisibili diventano il tema centrale del Giffoni Film Festival - - puntomagazine : Giovedì 21 luglio si è aperta la 52esima edizione del Giffoni Film Festival - #giffonifilmfestival - Filomen83869405 : RT @anitram______: Giulia Salemi blessando il blu carpet e l’intero Giffoni film festival #prelemi - marmossonson : Giffoni film festival, che se l'avessero ideato a Brembate di sopra c'erano i servizi al tiggì al posto delle utili… -

In occasione della 52esima edizione delFilm, è stato presentato "Cinefrutta", ildella sana alimentazione giunto alla decima edizione. L'evento di lancio ha visto la partecipazione, in rappresentanza delle ...Ospiti della seconda giornata delFilm, in corso fino al 30 luglio aValle Piana (SA), i "Me contro Te" si sono soffermati anche sul tema di questa 52esima edizione del ...CIAL, ancora un volta, è partner ufficiale de il Giffoni, un’amicizia che dura nel tempo. Pronti all’edizione 2022 ...«Siamo di esempio per tanti giovanissimi. Sentiamo forte questa responsabilità e con il nostro lavoro cerchiamo di lanciare sempre messaggi positivi ed inclusivi. Noi non abbiamo ...