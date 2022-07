Agricoltura biologica, in Italia ed Europa cresce l’attenzione per l’uso consapevole del cibo (Di venerdì 22 luglio 2022) Negli ultimi anni l’attenzione verso un uso consapevole del cibo, anche sulla scorta delle preoccupazioni ambientali, è indubbiamente cresciuta tanto in Italia che nel resto dell’Europa. Prova ne sono gli scaffali dei supermercati che offrono un numero sempre maggiore di prodotti che si richiamano ai principi della sostenibilità ed il successo delle botteghe che propongono ai propri clienti alimenti che cercano di rispettare la natura e i suoi cicli. Dunque prodotti, preparati e distribuiti in maniera sostenibile, attraverso l’uso responsabile di energia e risorse, la tutela degli ecosistemi, il rispetto verso gli animali, la limitazione nell’utilizzo di fitosanitari, pesticidi e fertilizzanti, la costituzione di filiere corte e la promozione dell’approvvigionamento ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Negli ultimi anniverso un usodel, anche sulla scorta delle preoccupazioni ambientali, è indubbiamente cresciuta tanto inche nel resto dell’. Prova ne sono gli scaffali dei supermercati che offrono un numero sempre maggiore di prodotti che si richiamano ai principi della sostenibilità ed il successo delle botteghe che propongono ai propri clienti alimenti che cercano di rispettare la natura e i suoi cicli. Dunque prodotti, preparati e distribuiti in maniera sostenibile, attraversoresponsabile di energia e risorse, la tutela degli ecosistemi, il rispetto verso gli animali, la limitazione nell’utilizzo di fitosanitari, pesticidi e fertilizzanti, la costituzione di filiere corte e la promozione dell’approvvigionamento ...

