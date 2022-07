Affari correnti, cosa può fare Draghi? Le direttive di Palazzo Chigi: «Nomine solo se strettamente necessarie». Pdf (Di venerdì 22 luglio 2022) «Soltanto Nomine strettamente necessarie». Sono queste le direttive del presidente del Consiglio Mario Draghi ai componenti del Governo sul disbrigo degli Affari correnti.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 22 luglio 2022) «Soltanto». Sono queste ledel presidente del Consiglio Marioai componenti del Governo sul disbrigo degli....

