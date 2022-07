“Affari correnti”: cosa può fare Draghi da oggi fino alle elezioni (Di venerdì 22 luglio 2022) Per il “principio di continuità dell’attività di governo”, l’esecutivo guidato da Mario Draghi resterà in carica fino all’insediamento di una nuova squadra a Palazzo Chigi: due, forse tre mesi, nel quale il presidente del Consiglio e i suoi ministri potranno soltanto occuparsi del “disbrigo degli Affari correnti”. Perde quindi ogni forza dal punto di vista politico, non può mettersi al lavoro su progetti di lungo respiro, ma è tenuto ad occuparsi delle contingenze e delle urgenze. Come spiega Openpolis, il governo potrà emanare decreti legge (che per definizione sono legati alle emergenze) ed esaminare i relativi disegni di conversione, può inoltre occuparsi dei disegni di legge di ratifica dei trattati, i ddl di delegazione europea e della legge europea perché legati ad obblighi internazionali. Non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Per il “principio di continuità dell’attività di governo”, l’esecutivo guidato da Marioresterà in caricaall’insediamento di una nuova squadra a Palazzo Chigi: due, forse tre mesi, nel quale il presidente del Consiglio e i suoi ministri potranno soltanto occuparsi del “disbrigo degli”. Perde quindi ogni forza dal punto di vista politico, non può mettersi al lavoro su progetti di lungo respiro, ma è tenuto ad occuparsi delle contingenze e delle urgenze. Come spiega Openpolis, il governo potrà emanare decreti legge (che per definizione sono legatiemergenze) ed esaminare i relativi disegni di conversione, può inoltre occuparsi dei disegni di legge di ratifica dei trattati, i ddl di delegazione europea e della legge europea perché legati ad obblighi internazionali. Non ...

you_trend : ?? #BREAKING #Mattarella prende atto delle dimissioni di #Draghi, il cui governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti - riccardomagi : Ma i ministri 5S Lega e Fi del governo #Draghi ancora non si sono dimessi?? Il problema si pone e non possono cavar… - Adnkronos : +++ Crisi di governo: #Mattarella prende atto delle dimissioni di Draghi, esecutivo in carica per affari correnti +++ - PMI_it : La crisi di Governo non ferma il decreto Aiuti bis ma lo snellisce: Governo in carica solo per gli affari correnti,… - Luigi80451470 : RT @antonio_bordin: Ora il problema sarà ricordare a #Draghi il perimetro degli “affari correnti”. Perché un signore che afferma che il pr… -