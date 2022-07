Adidas fa ricca la Roma | sarà il nuovo sponsor tecnico E il progetto stadio è quasi pronto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 luglio 2022) Se sul mercato si sta correndo veloce entusiasmando i tifosi, lasi muove con rapidità anche nei progetti aziendali. Con due traguardi vicini: un contratto con lofinalmente all'altezza delle ambizioni del club e lo studio di fattibilità delloa Pietralata in via di definizione. I Friedkin vogliono potenziare i ricavi della società e nel breve periodo lo faranno grazie alpartner per le divise da gioco. Detto che il rapporto con New Balance scadrà a fine stagione e non verrà esercitata l'opzione di rinnovo, nei giorni scorsi è stata raggiunta una bozza di accordo con, che si accinge a produrre le maglie giallorosse a partire dalla stagione 2023/24. La notizia dell'intesa di massima tra lae la multinazionale ...