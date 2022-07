Ad Elvira Terranova e Toni Mira il Premio Magna Grecia Awards 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Taranto, 22 lug. (Adnkronos) - La giornalista dell'Adnkronos Elvira Terranova e Toni Mira dell'Avvenire sono i vincitori del Magna Grecia Award&Fest 2022. La cerimonia si terrà domani sera al Parco comunale di Ginosa Marina (Taranto) alla presenza di Giuseppe Antoci, Presidente onorario della Fondazione Caponnetto, e delle autorità. Il Magna Grecia Awards & Fest è un progetto culturale nato dal Premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per "celebrare il cuore, il pensiero, l'azione" e valorizzare l'operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte". Dopo le serate preludio del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Taranto, 22 lug. (Adnkronos) - La giornalista dell'Adnkronosdell'Avvenire sono i vincitori delAward&Fest. La cerimonia si terrà domani sera al Parco comunale di Ginosa Marina (Taranto) alla presenza di Giuseppe Antoci, Presidente onorario della Fondazione Caponnetto, e delle autorità. Il& Fest è un progetto culturale nato dalistituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per "celebrare il cuore, il pensiero, l'azione" e valorizzare l'operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte". Dopo le serate preludio del ...

