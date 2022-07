Accordo sul grano tra Russia e Ucraina: corridoi sicuri da Odessa e altri due porti. E il prezzo torna ai livelli pre-guerra (Di venerdì 22 luglio 2022) Si tratta della prima stretta di mano tra Mosca e Kiev dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Ed è una stretta di mano fondamentale quella sullo sblocco del grano ucraino perché restituisce ossigeno ai coltivatori e all’economia del Paese, ma anche agli Stati dipendenti dalle sue forniture, oltre a evitare una crisi alimentare di livello globale. In attesa dell’ufficialità, a Istanbul, in Turchia, alla presenza dei vertici dell’esecutivo di Ankara e del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è già arrivato il ministro della Difesa della Federazione, Serghej Shoigu. E iniziano a circolare anche i primi particolari sui termini dell’Accordo: si tratta in particolare della creazione di corridoi sicuri da Odessa e altri due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Si tratta della prima stretta di mano tra Mosca e Kiev dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa dell’. Ed è una stretta di mano fondamentale quella sullo sblocco delucraino perché restituisce ossigeno ai coltivatori e all’economia del Paese, ma anche agli Stati dipendenti dalle sue forniture, oltre a evitare una crisi alimentare di livello globale. In attesa dell’ufficialità, a Istanbul, in Turchia, alla presenza dei vertici dell’esecutivo di Ankara e del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è già arrivato il ministro della Difesa della Federazione, Serghej Shoigu. E iniziano a circolare anche i primi particolari sui termini dell’: si tratta in particolare della creazione didadue ...

Agenzia_Ansa : Svolta nella crisi del grano ucraino: domani ad Istanbul sarà firmato il primo vero accordo sui corridoi nel Mar Ne… - Agenzia_Ansa : Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e K… - Agenzia_Ansa : Svolta sul grano, Ucraina e Russia firmano l'accordo. Domani a Istanbul la prima intesa Mosca-Kiev dall'inizio del… - pinopao : RT @gabriella_roux: Il ministro della Difesa russo Shoigu in viaggio verso Istanbul per firmare l’accordo sul grano, la prima intesa firmat… - LauraClaraCianc : @Val1Rosa Sei molto molto saggia. Sono d' accordo; è così, sul rancore non si costruisce nulla e si fanno gli interessi del PD. -