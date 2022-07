Accordo sul grano, l’Ucraina firma con Onu e Turchia: no alle scorte militari russe. Come funzioneranno i corridoi (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo settimane di trattative, l’Ucraina ha firmato la sua parte dell’Accordo sul grano. Come anticipato dall’agenzia stampa russa Tass, il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov ha siglato il patto nel Palazzo Dolmabahce di Istanbul con il ministro della Difesa turco Hulusi Akar e con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, e non con la delegazione russa. Una scelta che sottolinea Come questo documento sia cruciale per l’economia europea, ma che non rappresenta un avvicinamento diplomatico tra i due Paesi. Entro il pomeriggio è attesa la firma del ministro della Difesa russo Sergey Shoigu con le stesse modalità. Il patto sull’esportazione di cereali dai porti dell’Ucraina è comunque il primo vero ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo settimane di trattative,hato la sua parte dell’sulanticipato dall’agenzia stampa russa Tass, il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov ha siglato il patto nel Palazzo Dolmabahce di Istanbul con il ministro della Difesa turco Hulusi Akar e con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, e non con la delegazione russa. Una scelta che sottolineaquesto documento sia cruciale per l’economia europea, ma che non rappresenta un avvicinamento diplomatico tra i due Paesi. Entro il pomeriggio è attesa ladel ministro della Difesa russo Sergey Shoigu con le stesse modalità. Il patto sull’esportazione di cereali dai porti delè comunque il primo vero ...

