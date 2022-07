A rischio la prima giornata di Serie A? Casini lancia l’allarme, il motivo (Di venerdì 22 luglio 2022) Mancano poco più di tre settimane all’inizio del campionato di Serie A, con la prima giornata che inizierà il 13 agosto. Il Napoli scenderà in campo contro l’Hellas Verona il giorno di Ferragosto, due giorni dopo l’inizio ufficiale della competizione. Tuttavia, il caldo record che si sta registrando in Italia, e non solo, rischia di poter impattare con l’inizio delle ostilità, quest’anno in programma con due settimane di anticipo a causa dello stop per Qatar 2022. A lanciare l’allarme è il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini che, nel corso della sua visita alla Dacia Arena di Udine, ha dichiarato: “La prima preoccupazione riguardo la stagione alle porte è legata al clima, dato che l’eventuale persistenza delle attuali temperature ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Mancano poco più di tre settimane all’inizio del campionato diA, con lache inizierà il 13 agosto. Il Napoli scenderà in campo contro l’Hellas Verona il giorno di Ferragosto, due giorni dopo l’inizio ufficiale della competizione. Tuttavia, il caldo record che si sta registrando in Italia, e non solo, rischia di poter impattare con l’inizio delle ostilità, quest’anno in programma con due settimane di anticipo a causa dello stop per Qatar 2022. Areè il presidente della Lega diA, Lorenzoche, nel corso della sua visita alla Dacia Arena di Udine, ha dichiarato: “Lapreoccupazione riguardo la stagione alle porte è legata al clima, dato che l’eventuale persistenza delle attuali temperature ...

Rinaldi_euro : I piddini scatenati con “ora a rischio i fondi PNRR”, ma non era stato proprio Draghi nel dichiarare prima dell'ele… - Davide19663174 : @alexfuse @dianacalibana Quindi siete stati prima a casa(non so se con finestre aperte o con finestre chiuse e cond… - Crudeli45198835 : La caccia è un rischio elevato per una strategia ad alto rendimento. Consiglio di intrappolare prima della caccia,… - Sergio64221 : @realandresk Ti ho già detto che è molto facile parlare, perché il PD mette la faccia anche sbagliando, prima nel 2… - Agricolturabio1 : RT @FFelice1983: @GabrieleIuvina1 @GiulioTerzi L’AD Brudermüller si è imposto sul Cda, dove non mancavano i contrari. “Rischio maggiore in… -