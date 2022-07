A marzo 2020 negli Stati Uniti un bambino non è deceduto dopo essere stato allattato da madre vaccinata (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 20 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che un bambino di 5 mesi sarebbe deceduto dopo essere stato allattato dalla madre a cui era stata somministrata in precedenza la seconda dose del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer/BioNTech. Il post specifica che dell’episodio trova riscontro in un rapporto (con codice identificativo 1166062) presente nel sistema statunitense di farmacovigilanza Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers). Si tratta di una notizia fuorviante e priva di riscontri, presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione. Innanzitutto, come avevamo spiegato in diversi articoli riguardanti casi simili di disinformazione (qui, qui e qui), Vaers è un sistema di segnalazione passivo e ... Leggi su facta.news (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 20 giugno 2022 su Facebook èpubblicato un post in cui si legge che undi 5 mesi sarebbedallaa cui era stata somministrata in precedenza la seconda dose del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer/BioNTech. Il post specifica che dell’episodio trova riscontro in un rapporto (con codice identificativo 1166062) presente nel sistema statunitense di farmacovigilanza Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers). Si tratta di una notizia fuorviante e priva di riscontri, presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione. Innanzitutto, come avevamo spiegato in diversi articoli riguardanti casi simili di disinformazione (qui, qui e qui), Vaers è un sistema di segnalazione passivo e ...

