(Di venerdì 22 luglio 2022) Tornano a vivere istorica: lì, a pochi metri da dov'è stato inventato il tonno in scatola e dove già nel ’46 era attivo un asilo nido aziendale, oggi risplendono uno spazio museale, una bottega con libreria e un suggestivobar. Una sorta di ponte temporale tra un glorioso passato e nuove pagine da scrivere

siciliammare : Favignana: incontro al Comune con il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Trapani - Tp24it : Favignana: il sindaco incontra il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Trapani - palermo24h : Favignana il sindaco incontra il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Trapani -

Vanity Fair Italia

... quasi la metà degli oltre 1100 di ieri, a fronte di 874 negativizzati e undecesso. = '... 114 a San Vito Lo Capo (115), 104 a Santa Ninfa (98), 94 a Buseto Palizzolo (93), 80 a(76), ...Ogni mese un macro - tema, approfondito con uncontenuto al giorno in collaborazione con l'... Il procuratore lo incontra nel carcere di. Il mafioso lo abbraccia e gli dice: "Mi avevano ... A Favignana al nuovo Lounge Bar la Camparía, nei magazzini della Tonnara Florio L’indagine avviata dalla squadra mobile e dal servizio centrale operativo della polizia nel 2020 ha consentito di ipotizzare, allo stato, l’organigramma delle famiglie mafiose del mandamento della Noc ...d essere stato segnalato un giovane trovato in possesso di marijuana e cocaina. I carabinieri di Favignana hanno denunciato un 20enne, residente sull’isola, per i reati di detenzione ai fini di spacci ...