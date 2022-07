A che ora parte Filippo Ganna nella cronometro del Tour de France: orario esatto 23 luglio e pettorale (Di venerdì 22 luglio 2022) Filippo Ganna scatterà per 41° col dorsale 24 alle ore 14.05, ad un’ora dalla partenza del primo corridore, programmata alle 13.05, nell’ambito della ventesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada, ovvero la cronometro individuale Lacapelle Marival-Rocamadour (40.7 km), che si correrà domani, sabato 23 luglio. La copertura della tappa in diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai 2 dalle 14.45, mentre la diretta tv in abbonamento sarà su Eurosport 1 dalle 12.45. Lo streaming gratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento sarà trasmesso su Eurosport Player. Di seguito il programma e la startlist della 20ma tappa del Tour de France 2022. PROGRAMMA cronometro 23 luglio ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022)scatterà per 41° col dorsale 24 alle ore 14.05, ad un’ora dallanza del primo corridore, programmata alle 13.05, nell’ambito della ventesima tappa delde2022 di ciclismo su strada, ovvero laindividuale Lacapelle Marival-Rocamadour (40.7 km), che si correrà domani, sabato 23. La copertura della tappa in diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai 2 dalle 14.45, mentre la diretta tv in abbonamento sarà su Eurosport 1 dalle 12.45. Lo streaming gratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento sarà trasmesso su Eurosport Player. Di seguito il programma e la startlist della 20ma tappa delde2022. PROGRAMMA23...

LucaBizzarri : Ma ora che i poteri forti li abbiamo spazzati via, di chi è la colpa? - SpotifyItaly : Sul billboard di Times Square splende @francesca_michielin, la nostra ambasciatrice #SpotifyEQUAL per l'Italia! Asc… - borghi_claudio : Fra mezz'ora alle 20.00 invece del TG ci sarà lo spiegone che tanti di voi aspettavano. Tornato in porto sano e sal… - MauroLcc1955 : RT @marisameli2: @AStramezzi I miei amici inglesi tutti trivaccinati hanno fatto tutti il Covid almeno 3 volte, infatti ora in UK lo consid… - carminebrancagl : @ElCumasc @eduluongo I social rispecchiano la realtà. Gli hanno urlato monnezza, cosa vuoi che sia? Non facciamo le… -