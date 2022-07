A Bergamo c’è un’azienda agricola che coltiva frutta e verdura usando solo acqua piovana (Di venerdì 22 luglio 2022) Si chiama Demetra Organismo Agricolo e il suo obiettivo è creare un ecosistema quasi autosufficiente in cui coltivazioni, flora spontanea e fauna locale possano convivere e arricchirsi a vicenda Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 22 luglio 2022) Si chiama Demetra Organismo Agricolo e il suo obiettivo è creare un ecosistema quasi autosufficiente in cuizioni, flora spontanea e fauna locale possano convivere e arricchirsi a vicenda

