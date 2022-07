8MM delitto a luci rosse | il video hot che stravolge tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) 8MMSKY suspense ore 21 Con Nicolas Cage, Joaquin Phoenix e James Gandolfini. Regia di Joel Schumacher. Produzione USA 1999. Durata: 2 ore LA TRAMA La vedova di un milionario incarica un poliziotto privato di indagare sulla provenienza di uno "snuff film" (unporno dove sono ripresi degli ammazzamenti) trovato tra le cose del defunto marito. Il poliziotto indaga ma si trova ben presto calato in un covo di feroci assassini. Dove il prossimo assassinato potrebbe essere lui. PERCHE' VEDERLO perchè Schumacher è un regista che andrebbe rivalutato, un piccolo maestro nel tramutare situazioni in partenza quasi normali in incubi senza fine. Nicolas Cage non è precisamente un "occhio privato" come se lo immaginavano i grandi giallisti come Hammett e Chandler, ma il contorno dei ...