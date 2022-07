50 Cent: il suo nuovo horror è così raccapricciante che un cameraman è svenuto durante le riprese (Di venerdì 22 luglio 2022) 50 Cent ha commentato l'incidente che ha visto un cameraman del suo nuovo film, l'horror Skill House, svenire durante le riprese a causa della quantità di sangue presente sul set. Gli amanti del gore si preparino. durante la lavorazione del nuovo film horror di 50 Cent, alias Curtis Jackson, Skill House, un cameraman è svenuto sul set a causa della quantità di sangue in una scena particolarmente realistica. Curtis Jackson in persona ha diffuso la notizia condividendo un post su Instagram in cui scrive: "La telecamera è caduta a terra durante le riprese, questa roba sarà pazzesca per davvero". La didascalia è stata pubblicata accanto all'immagine di una ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022) 50ha commentato l'incidente che ha visto undel suofilm, l'Skill House, svenirelea causa della quantità di sangue presente sul set. Gli amanti del gore si preparino.la lavorazione delfilmdi 50, alias Curtis Jackson, Skill House, unsul set a causa della quantità di sangue in una scena particolarmente realistica. Curtis Jackson in persona ha diffuso la notizia condividendo un post su Instagram in cui scrive: "La telecamera è caduta a terrale, questa roba sarà pazzesca per davvero". La didascalia è stata pubblicata accanto all'immagine di una ...

