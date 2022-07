187 minuti di violenze e un presidente davanti alla tv: le accuse a Trump per l’assalto a Capitol Hill – Il video (Di venerdì 22 luglio 2022) Donald Trump ha semplicemente scelto di non agire il 6 gennaio durante l’assalto a Capitol Hill. Nonostante le pressioni dei suoi consiglieri. Inclusi i figli Ivanka e Eric. L’ex presidente è stato inamovibile. È rimasto incollato davanti alla tv a guardare l’assalto tramesso da Fox. E così facendo «ha tradito il suo giuramento alla Costituzione, non ha difeso il Paese e ha abdicato rispetto al suo ruolo». La commissione di inchiesta sull’assalto al Congresso ricostruisce così i 187 minuti dell’insurrezione. Ovvero dal momento in cui Trump ha lasciato il palco dopo aver invitato i suoi sostenitori a marciare su Capitol Hill a quando ha postato il ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Donaldha semplicemente scelto di non agire il 6 gennaio durante. Nonostante le pressioni dei suoi consiglieri. Inclusi i figli Ivanka e Eric. L’exè stato inamovibile. È rimasto incollatotv a guardaretramesso da Fox. E così facendo «ha tradito il suo giuramentoCostituzione, non ha difeso il Paese e ha abdicato rispetto al suo ruolo». La commissione di inchiesta sulal Congresso ricostruisce così i 187dell’insurrezione. Ovvero dal momento in cuiha lasciato il palco dopo aver invitato i suoi sostenitori a marciare sua quando ha postato il ...

