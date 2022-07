10 anni dalla legge delle startup. Così è nata la new economy in Italia (Di venerdì 22 luglio 2022) A 10 anni dalla legge ha che le ha riconosciute, un bilancio fatto di ombre ma diverse storie di successo. Dettori: "Ora c’è una filiera" Leggi su repubblica (Di venerdì 22 luglio 2022) A 10ha che le ha riconosciute, un bilancio fatto di ombre ma diverse storie di successo. Dettori: "Ora c’è una filiera"

rtl1025 : ?? 'Sapevo che poteva andare così'. E' quanto avrebbe detto, in sostanza, la donna di 37 anni fermata per omicidio v… - poliziadistato : Estradato in Italia dalla Spagna Vincenzo Amato, inserito nell' elenco dei 100 latitanti di maggiore pericolosità.… - fattoquotidiano : Il corpo di David Rossi presentava ferite “incompatibili con la caduta” mai spiegate dalla tesi del suicidio sosten… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Alle #elezioni di settembre con estrema probabilità voterò per uno dei pochi partiti che negli ultimi anni ha dimostrato… - AndreaBralli : @EnricoTauri @lapoelkann_ Ahahah coglione. Vai dalla postale forza. Così le spiegano che il reato di ingiuria è sta… -