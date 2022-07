(Di giovedì 21 luglio 2022) , ma anche laeconomica e la pandemia Questa sera, giovedì 21 luglio, torna il nuovo appuntamento con “”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro. Tema centraleil futuro delitaliano, nel giorno del voto di fiducia alla Camera dei Deputati, dopo laaperta la settimana scorsa dal Movimento 5 Stelle. “13mila casi in poco più di un mese mezzo in più di 60 paesi”. A #l’infettivologo @ProfMBassetti esprime i suoi timori sul vaiolo delle scimmie. pic.twitter.com/ddzI5uzeMa —(@) July 18, 2022 Nel corsoserata un focus sulle possibili ...

massimo_tw : @giusbrindisi @QuiMediaset_it @zona_bianca quello che è successo quando sono caduti i governi precedenti in passato… - 361_magazine : Zona Bianca, la crisi di Governo al centro della puntata di oggi - scuroscuroscuro : RT @giusbrindisi: Draghi si è dimesso e le elezioni sono sempre più vicine ma adesso cosa succede all’Italia e agli italiani? Cercheremo di… - DrincDrinc : @zona_bianca @ProfMBassetti @KlausDavi Ma state zitti cialtroni ora andate in galera! #cialtronopoli - giusbrindisi : Draghi si è dimesso e le elezioni sono sempre più vicine ma adesso cosa succede all’Italia e agli italiani? Cercher… -

... chiamata così per la 'avenca', una felce sempreverde che cresce in questa, la spiaggia è ...camminando attraverso uno splendido scenario collinare che termina con una distesa di sabbia...Questa sera, giovedì 21 luglio, torna il nuovo appuntamento con "", il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro. Tema centrale della puntata il futuro del Governo italiano, nel giorno del voto di fiducia alla Camera dei ...Zona Bianca, la crisi di Governo al centro della puntata di oggi, ma anche la crisi economica e la pandemia Questa sera, giovedì 21 luglio, torna il nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma ...Nella puntata del 21 luglio in onda in prima serata su Retequattro tra i temi anche le possibili soluzioni alla crisi economia e la quarta dose di vaccino ...