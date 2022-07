Ziyech Milan, il marocchino piano B se salta De Ketelaere (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Milan: se salta De Ketelaere il piano B è Ziyech. I rossoneri studiano le alternative al belga Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, spiega come il Milan abbia grande fiducia di portare Charles De Ketelaere alla corte di Pioli in questa sessione di mercato. Qualora il trasferimento dovesse saltare, però, è già pronto il piano B: Hakim Ziyech, fuori dai progetti del futuro del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato: seDeilB è. I rossoneri studiano le alternative al belga Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, spiega come ilabbia grande fiducia di portare Charles Dealla corte di Pioli in questa sessione di mercato. Qualora il trasferimento dovessere, però, è già pronto ilB: Hakim, fuori dai progetti del futuro del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

