Zelensky: l'Ue ostaggio delle forniture di gas dalla Russia (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel suo discorso notturno al Paese, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che "la politica di alcuni vecchi leader dei paesi europei" ha reso l'Europa "ostaggio delle forniture di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel suo discorso notturno al Paese, il presidente dell'Ucraina Volodymyrha affermato che "la politica di alcuni vecchi leader dei paesi europei" ha reso l'Europa "di ...

PMO_W : @giovamartinelli @PaoloMauri78 Più spazzatura che nei MSM che hanno trasformato Zelensky, uno come minimo ostaggio… - lup0solitari0 : @francofontana43 @andrea_nicastro @Corriere #Zelensky dal punto di vista comunicativo è stato geniale, soprattutto… - ez_Z_io : @federicofubini @andrea_nicastro Mariupol è libera dal Battaglione Azov e dai banditi della giunta di Kiev che l'ha… - rickycet : RT @JozeJechich_JJ: Dice: l'Italia è messa male perché ostaggio dei poteri forti. Risponde: no, è messa peggio perché lo è di quelli debol… - PIERPAO67864611 : RT @JozeJechich_JJ: Dice: l'Italia è messa male perché ostaggio dei poteri forti. Risponde: no, è messa peggio perché lo è di quelli debol… -