(Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo l’esclusione dai Judgment Day, c’è grande attesa per il ritorno di. Il wrestler sarebbe uscito dalle scene e dalla stable sia per curare un infortunio e sia per contrasti sulla direzione creativa del suo personaggio. Ma novità potrebbero presto arrivare, come ha avuto modo di svelare Bryan Alvarez sul Wrestling Observer. La-RalSecondo quanto ricevuto da una fonte interna alla WWE, la compagnia sta lavorando per agevolare il ritorno dicol ritorno allache l’ha reso famoso, ovvero la-R. Il nuovo merch è pronto per esser messo in vendita e dunque si avvicina la possibilità che l’ex campione del mondo torni presto a lottare.

Zona_Wrestling : WWE: Edge vicino al rientro, avrà la gimmick della Rated-R Superstar? - salvorocky1983 : RT @SpazioWrestling: QUESTA VOLTA LA WWE FAREBBE CENTRO!!! #Edge #WWE - SpazioWrestling : QUESTA VOLTA LA WWE FAREBBE CENTRO!!! #Edge #WWE - theshieldofspo1 : Edge: ritorno in WWE previsto prima di SummerSlam - SpazioWrestling : WWE: Importanti novità sul ritorno di Edge *RUMOR* #Edge #WWE -

...98 euro Watch Dogs Legion a 19,97 euro2K22 - - PlayStation 4 e Xbox a 40,99 euro2K22 - - ... DisplayPort, DirectX 12 a 339,99 euro Scheda grafica da gioco ZOTAC GEFORCE RTX 3060 Twinda ...... non conto per davvero di salire di nuovo sul ring, ma questa è la, amico. Non dici mai dire ... Ma poi posso parlare die così via. Non ho parlato con nessuno di quei ragazzi. Spero di non aver ...La Rated-R Superstar vicino al rientro Secondo quanto ricevuto da una fonte interna alla WWE, la compagnia sta lavorando per agevolare il ritorno di Edge col ritorno alla gimmick che l’ha reso famoso, ...Edge's seemingly imminent return to WWE television may involve a gimmick change. Bryan Alvarez reported on Wrestling Observer Live that WWE has put together a batch of 'Rated R Superstar' merchandise, ...