WWE: Dal team creativo rispondono alle voci sull'insoddisfazione per la card di SummerSlam

L'evento più importante dell'estate della WWE si terrà a Nashville il 31 luglio. SummerSlam sarà una grande serata, ma c'è l'idea che alcuni all'interno della società non siano soddisfatti del programma. A rivelarlo era stata un'indiscrezione di WrestleVotes che diceva che c'era perplessità intorno al booking team della WWE per il risultato finale della card di SummerSlam. Capita a tutti di essere insoddisfatti di un lavoro svolto, specialmente in team di lavoro molto ampi, ma di certo sbagliare prorprio a SummerSlam sarebbe stato abbastanza grave per la WWE, vista l'importanza dell'evento. Secondo Ringside News non sarebbe realmente questa la posizione del team creativo, almeno non di tutti i componenti, dato che un autorevole membro della ...

