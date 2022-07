“Wow”. Ilary Blasi volta pagina, scatti social sempre più bollenti (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilary Blasi, pronta per una nuova vita: le ultime foto che arrivano da Zanzibar sono bollenti. Lì, la conduttrice si è rifugiata dopo l’esplosione del suo matrimonio con Francesco Totti. Con lei i figli e la sorella. Per le vacanze ha scelto un resort di lusso: alloggia al The Island Pongwe Lodge, resort in un’isola privata sulla quale si trovano 4 ville standard e una superior dotate di tutti i comfort. Non sappiamo di preciso quale struttura abbiano scelto ma di certo c’è che i prezzi non sono proprio economici. Per una coppia, si parla di un minimo di 600 euro a notte fino a un massimo di 960. Per 4 persone, si va da 1250 euro fino a più di 2000 euro… Insomma, a conti fatti una bella cifra. Nei giorni scorsi il settimanale Chi aveva svelato che solo qualche giorno fa Ilary Blasi era furiosa per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022), pronta per una nuova vita: le ultime foto che arrivano da Zanzibar sono. Lì, la conduttrice si è rifugiata dopo l’esplosione del suo matrimonio con Francesco Totti. Con lei i figli e la sorella. Per le vacanze ha scelto un resort di lusso: alloggia al The Island Pongwe Lodge, resort in un’isola privata sulla quale si trovano 4 ville standard e una superior dotate di tutti i comfort. Non sappiamo di preciso quale struttura abbiano scelto ma di certo c’è che i prezzi non sono proprio economici. Per una coppia, si parla di un minimo di 600 euro a notte fino a un massimo di 960. Per 4 persone, si va da 1250 euro fino a più di 2000 euro… Insomma, a conti fatti una bella cifra. Nei giorni scorsi il settimanale Chi aveva svelato che solo qualche giorno faera furiosa per ...

Zr2012Roberto : RT @Giulianoxxxxxx: #Tg1 ci fa sapere che Totti e Ilary si sono lasciati. Wow!!! #Gratteri minacciato dalle mafie? No, questa non è una no… - iopunto67 : RT @Giulianoxxxxxx: #Tg1 ci fa sapere che Totti e Ilary si sono lasciati. Wow!!! #Gratteri minacciato dalle mafie? No, questa non è una no… - Cate83236905 : RT @Giulianoxxxxxx: #Tg1 ci fa sapere che Totti e Ilary si sono lasciati. Wow!!! #Gratteri minacciato dalle mafie? No, questa non è una no… - gioart79 : RT @Giulianoxxxxxx: #Tg1 ci fa sapere che Totti e Ilary si sono lasciati. Wow!!! #Gratteri minacciato dalle mafie? No, questa non è una no… - okwlor : RT @Giulianoxxxxxx: #Tg1 ci fa sapere che Totti e Ilary si sono lasciati. Wow!!! #Gratteri minacciato dalle mafie? No, questa non è una no… -