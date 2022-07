Woodcock | la poltrona nel mirino del pm dei flop | robe che solo in Italia

(Di giovedì 21 luglio 2022) Da dove cominciare? C'èl'imbarazzo della scelta. È lunghissimo, infatti, l'elenco delle maxi inchieste condotte dal pm aglo-napoletano Henry John, fresco di candidatura al Consiglio superiore della magistratura, poi terminate in un buco nell'acqua. La più celebre è sicuramente il "Savoiagate". Nel 2006, allora pm a Potenza, accusò il principe Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d', di far parte di una associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e allo sfruttamento della prostituzione. Insieme al principe vennero arrestate una decina di persone, fra cui l'allora portavoce del presidente di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini. Vittorio Emanuele, al momento dell'arresto, si trovava a Varenna, un paese sul lago di Lecco. Con una vecchia Fiat Uno venne tradotto nella ...

Il Riformista

...al carismatico Lancaster Dodd di The Master allo stilista dell'élite britannica Reynolds... e nel 1973 tentò davvero la scalata, fallimentare, alladi sindaco. Non per questo Licorice ......al carismatico Lancaster Dodd di The Master allo stilista dell'élite britannica Reynolds... e nel 1973 tentò davvero la scalata, fallimentare, alladi sindaco. Non per questo Licorice ... Woodcock, il Pm dei trojan e della gogna ora sogna il Csm