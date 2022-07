Whatsapp, stanno per arrivare gli avatar: cosa si potrà fare (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli sviluppatori di Whatsapp sarebbero in procinto di inserire gli avatar sull’applicazioni: tutti i loro possibili utilizzi. Su Whatsapp spuntano gli avatar. La grande novità è in fase di roll-out e permetterà di fare tantissime cose con il nostro personaggio animato. Andiamo quindi a scoprire tutti gli utilizzi che si potranno applicare con questa novità. L’ultima novità in arrivo sul servizio di messaggistica italiano (Via WebSource)Non finiscono mai gli aggiornamenti su Whatsapp, con l’applicazione che adesso è pronta a migliorare nuovamente le videochiamate. Stiamo parlando di una funzionalità curiosa, che farebbe parte di una strategia più ampia sul Metaverso della società madre Meta, uscita fuori dal codice sperimentale per Android (la numero ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli sviluppatori disarebbero in procinto di inserire glisull’applicazioni: tutti i loro possibili utilizzi. Suspuntano gli. La grande novità è in fase di roll-out e permetterà ditantissime cose con il nostro personaggio animato. Andiamo quindi a scoprire tutti gli utilizzi che si potranno applicare con questa novità. L’ultima novità in arrivo sul servizio di messaggistica italiano (Via WebSource)Non finiscono mai gli aggiornamenti su, con l’applicazione che adesso è pronta a migliorare nuovamente le videochiamate. Stiamo parlando di una funzionalità curiosa, chebbe parte di una strategia più ampia sul Metaverso della società madre Meta, uscita fuori dal codice sperimentale per Android (la numero ...

