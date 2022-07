Washington: non c’è nessuna prova della malattia di Putin, lo ammette la Cia (Di giovedì 21 luglio 2022) "Non ci sono informazioni sul fatto che Vladimir Putin sia instabile o in cattive condizioni di salute" ha affermato il direttore della CIA William Burns L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 luglio 2022) "Non ci sono informazioni sul fatto che Vladimirsia instabile o in cattive condizioni di salute" ha affermato il direttoreCIA William Burns L'articolo proviene da Firenze Post.

