Wanna la nuova docuserie Netflix | la storia di Wanna Marchi e Stefania Nobile

Arrivano le prime anticipazioni ufficiali di una delle serie più attese nell'autunno di Netflix, almeno in Italia. Ma visto che questo filone delle truffe, sta spopolando sulla piattaforma streaming, possiamo anche immaginare che Wanna, la nuova docu-serie italiana di Netflix, prodotta da Fremantle Italia, possa fare successo in tutto il mondo. La storia del resto, è così incredibile e surreale, che anche il pubblico non italiano, potrebbe lasciarsi "conquistare" dalla vicenda di Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile. La serie Wanna, debutterà il 21 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Attraverso testimonianze e immagini di repertorio, la ...

