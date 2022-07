Wanda Nara, Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini, gli scatti in costume accendono la fantasia: chi è la più hot? (Di giovedì 21 luglio 2022) Wanda Nara, Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini illuminano sempre la scena con scatti incandescenti. Questa volta, le tre bellezze si sono mostrate in costume. Chi è per voi la più hot? Wanda Nara, Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini sono tre nomi internazionali. La loro personalità è riuscita a varcare i confini italiani per espandersi nel mondo. Il loro successo è avvenuto in maniera differente ma, oggi, sono dei veri e propri punti di riferimento. Lo sono anche attraverso un’estetica che non può passare di certo inosservata. InstagramWanda Nara è ormai uno dei volti più ... Leggi su chenews (Di giovedì 21 luglio 2022)edilluminano sempre la scena conincandescenti. Questa volta, le tre bellezze si sono mostrate in. Chi è per voi la piùedsono tre nomi internazionali. La loro personalità è riuscita a varcare i confini italiani per espandersi nel mondo. Il loro successo è avvenuto in maniera differente ma, oggi, sono dei veri e propri punti di riferimento. Lo sono anche attraverso un’estetica che non può passare di certo inosservata. Instagramè ormai uno dei volti più ...

NapoliFCNews : VIDEO Wanda, bellezza mozzafiato: le immagini dal matrimonio di Candreva #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - RomitoAnto : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara paparazzata in tolpess ????????????????? - Ale_ronchetti : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara paparazzata in tolpess ????????????????? - gianpi36590925 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara paparazzata in tolpess ????????????????? - KL53016966 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara paparazzata in tolpess ????????????????? -