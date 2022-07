Voto il 25 settembre e prima riunione delle nuove Camere il 13 ottobre: il Presidente Mattarella firma i decreti (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato per la firma i seguenti atti deliberati dal Consiglio dei Ministri: – Il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per il 25 settembre 2022, nonche’ di determinazione della data della prima riunione delle nuove Camere fissata per il 13 ottobre 2022. – Il decreto di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) Ildella Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale ildel Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Ildel Consiglio dei Ministri ha presentato per lai seguenti atti deliberati dal Consiglio dei Ministri: – Il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per il 252022, nonche’ di determinazione della data dellafissata per il 132022. – Il decreto di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del ...

