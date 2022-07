Voto anticipato | c’è la data delle elezioni

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 luglio 2022) La sintesi della giornata è semplice: Mario Draghi è salito al Colle per riconfermare le dimissioni, Sergio Mattarella ha parlato con i presidenti di Camera e Senato, ha capito che non c’erano spazi per un altro governo, ha sciolto le Camere e indetto nuoveentro 70 giorni. Mancava solo una notizia: ladel. Questa è stata appena comunicata dal presidente del Consiglio dimissionario, Mario Draghi, al consiglio dei ministri. Si vota il 25 settembre. LadelSarà dunque una campagna elettorale sotto l’ombrellone. Molto dura. Ma forse l’intento del Presidente era quello di dare il prima possibile un governo al Paese per evitare l’esercizio provvisorio. Nel suo discorso con cui ha comunicato la corsa alle, infatti, Mattarella ...