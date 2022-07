"Voto a ottobre? Niente è scontato". Il sondaggio Ghisleri: ecco cosa può succedere (Di giovedì 21 luglio 2022) “Attenzione, nulla è scontato per le elezioni anticipate”. La sondaggista Alessandra Ghisleri, in collegamento con In Onda, il talk politico di LA7, mercoledì 20 luglio, sposa la linea del direttore Paolo Mieli: “Non diamo tutto per scontato. La situazione fotografata fino adesso vede un centrodestra, un centrosinistra e alcuni partiti al centro, ma credo che ci saranno nuove coalizioni perché tutti i partiti stanno cercando di inserirsi, raggrupparsi e costruire un loro percorso per trarre vantaggi in base a questa legge elettorale”. Secondo la direttrice di Euromedia Research la grande incognita è la reazione degli italiani a una crisi di governo ritenuta incomprensibile ed evitabile con le emergenza sanitarie e socioeconomiche in atto: “Per quanto la memoria sia breve, il 2 ottobre (la prima data del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) “Attenzione, nulla èper le elezioni anticipate”. La sondaggista Alessandra, in collegamento con In Onda, il talk politico di LA7, mercoledì 20 luglio, sposa la linea del direttore Paolo Mieli: “Non diamo tutto per. La situazione fotografata fino adesso vede un centrodestra, un centrosinistra e alcuni partiti al centro, ma credo che ci saranno nuove coalizioni perché tutti i partiti stanno cercando di inserirsi, raggrupparsi e costruire un loro percorso per trarre vantaggi in base a questa legge elettorale”. Secondo la direttrice di Euromedia Research la grande incognita è la reazione degli italiani a una crisi di governo ritenuta incomprensibile ed evitabile con le emergenza sanitarie e socioeconomiche in atto: “Per quanto la memoria sia breve, il 2(la prima data del ...

