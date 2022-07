Volontaria muore schiacciata da albero durante spegnimento di un incendio a Prepotto (Di giovedì 21 luglio 2022) na Volontaria antincendio boschivo della Protezione civile è morta schiacciata da un albero durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Prepotto.L’incidente è accaduto nel pomeriggio. Secondo una ricostruzione, la donna stava effettuando un sopralluogo, a incendio ormai domato, quando è stata colpita da una pianta ammalorata dalle fiamme. Il decesso è intervenuto all’istante. Indagini dei Carabinieri di Cividale. La vittima è Elena Lo Duca, aveva 56 anni ed era la coordinatrice della squadra di Protezione civile di Prepotto. Un ruolo che le era stato assegnato anche in ragione della sua vasta esperienza in seno alle forze dell’ordine: era un’assistente capo della Polizia al Commissariato di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 21 luglio 2022) naantboschivo della Protezione civile è mortada unle operazioni didi un.L’incidente è accaduto nel pomeriggio. Secondo una ricostruzione, la donna stava effettuando un sopralluogo, aormai domato, quando è stata colpita da una pianta ammalorata dalle fiamme. Il decesso è intervenuto all’istante. Indagini dei Carabinieri di Cividale. La vittima è Elena Lo Duca, aveva 56 anni ed era la coordinatrice della squadra di Protezione civile di. Un ruolo che le era stato assegnato anche in ragione della sua vasta esperienza in seno alle forze dell’ordine: era un’assistente capo della Polizia al Commissariato di ...

