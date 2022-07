Volley, Polonia-Iran in tv oggi: canale, orario e diretta streaming quarti VNL maschile 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tutto pronto per Polonia-Iran, sfida valevole per i quarti di finale della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. La fase ad eliminazione diretta continua con le sfide che decreteranno le ultime due semifinaliste. I polacchi di coach Nikola Grbic, campioni del mondo in carica, vogliono confermarsi ai vertici e per farlo dovranno superare l’ostica formazione Iraniana, che ha chiuso al settimo posto il girone. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in semifinale? L’appuntamento è per le ore 21.00 di giovedì 21 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per idi finale dellaNations League (VNL). La fase ad eliminazionecontinua con le sfide che decreteranno le ultime due semifinaliste. I polacchi di coach Nikola Grbic, campioni del mondo in carica, vogliono confermarsi ai vertici e per farlo dovranno superare l’ostica formazioneiana, che ha chiuso al settimo posto il girone. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in semifinale? L’appuntamento è per le ore 21.00 di giovedì 21 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO ...

