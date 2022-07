Volley, Nations League 2022: sarà la Francia l’avversaria dell’Italia in semifinale. Travolto il Giappone con un super Patry (Di giovedì 21 luglio 2022) La Francia travolge il Giappone con un netto 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) e strappa così il pass per le semifinali di Volleyball Nations League 2022. La squadra allenata da Andrea Giani sarà quindi la sfidante dell’Italia sulla strada verso la finale della prestigiosa competizione internazionale. In una Francia che rinuncia ad Earvin Ngapeth nel sestetto titolare, a recitare il ruolo da protagonista è Jean Patry. L’opposto di Milano fa letteralmente la differenza in un set combattutissimo che si risolve in favore dei francesi solo ai vantaggi. I punti di Patry nel solo primo parziale sono 9, compresi i due attacchi decisivi nel finale. Tutto semplice nel secondo set per i Campioni Olimpici contro un ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Latravolge ilcon un netto 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) e strappa così il pass per le semifinali diball. La squadra allenata da Andrea Gianiquindi la sfidantesulla strada verso la finale della prestigiosa competizione internazionale. In unache rinuncia ad Earvin Ngapeth nel sestetto titolare, a recitare il ruolo da protagonista è Jean. L’opposto di Milano fa letteralmente la differenza in un set combattutissimo che si risolve in favore dei francesi solo ai vantaggi. I punti dinel solo primo parziale sono 9, compresi i due attacchi decisivi nel finale. Tutto semplice nel secondo set per i Campioni Olimpici contro un ...

