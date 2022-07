Volley, Nations League 2022: la Polonia sopravvive al tie-break contro l’Iran, sarà sfida con gli Stati Uniti in semifinale (Di giovedì 21 luglio 2022) Al termine di una partita infinita e spettacolare, la Polonia è riuscita a battere l’Iran con il punteggio di 3-2 (25-21; 24-26; 25-18, 16-25; 15-7). Una sfida che si è rivelata più equilibrata del previsto, che ha visto spesso i Campioni del Mondo polacchi messi in grave difficoltà dagli avversari. La Polonia è quindi la quarta semifinalista del torneo e sfiderà gli USA per un posto in finale. Per l’entusiasmo dei tanti tifosi iraniani presenti alla Unipol Arena, la formazione asiatica parte molto forte, appoggiandosi sull’opposto Amin. La Polonia però non si scompone e con la grandissima solidità di cui può disporre in ogni fondamentale inizia a macinare gioco. Grazie alla grande pressione al servizio e a qualche errore di troppo da parte dell’Iran la nazionale guidata da Nikola ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Al termine di una partita infinita e spettacolare, laè riuscita a batterecon il punteggio di 3-2 (25-21; 24-26; 25-18, 16-25; 15-7). Unache si è rivelata più equilibrata del previsto, che ha visto spesso i Campioni del Mondo polacchi messi in grave difficoltà dagli avversari. Laè quindi la quarta semifinalista del torneo e sfiderà gli USA per un posto in finale. Per l’entusiasmo dei tanti tifosi iraniani presenti alla Unipol Arena, la formazione asiatica parte molto forte, appoggiandosi sull’opposto Amin. Laperò non si scompone e con la grandissima solidità di cui può disporre in ogni fondamentale inizia a macinare gioco. Grazie alla grande pressione al servizio e a qualche errore di troppo da parte della nazionale guidata da Nikola ...

