Vittoria e Matteo star di OnlyFans: “Guadagniamo fino al 50 mila dollari al mese. Una volta ci hanno chiesto di avvolgere il suo pesciolino col formaggio” (Di giovedì 21 luglio 2022) Si stanno arricchendo grazie ad OnlyFans, la piattaforma che fornisce immagini e video esclusivi (perlopiù hot) sottoscrivendo un abbonamento. Questa la storia di Vittoria e Matteo, una coppia di Varese che, ai microfoni di Fanpage, ha rivelato come sono riusciti a guadagnare 50.000 dollari al mese. “È nato tutto per gioco, guardavamo dei video insieme e ci piacevano, così un giorno abbiamo detto: ‘Facciamone uno anche noi'”, ha esordito Matteo, 24 anni. Poi Vittoria, 26, ha spiegato: “All’inizio non lo abbiamo considerato come un lavoro, tanto che lui fino ad aprile lavorava in un supermercato (lei invece ha perso il lavoro durante il lockdown, ndr). Ad un certo punto, però, è diventato invivibile lavorare 40 ore a settimana, fare contenuti, gestire i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Si stanno arricchendo grazie ad, la piattaforma che fornisce immagini e video esclusivi (perlopiù hot) sottoscrivendo un abbonamento. Questa la storia di, una coppia di Varese che, ai microfoni di Fanpage, ha rivelato come sono riusciti a guadagnare 50.000al. “È nato tutto per gioco, guardavamo dei video insieme e ci piacevano, così un giorno abbiamo detto: ‘Facciamone uno anche noi'”, ha esordito, 24 anni. Poi, 26, ha spiegato: “All’inizio non lo abbiamo considerato come un lavoro, tanto che luiad aprile lavorava in un supermercato (lei invece ha perso il lavoro durante il lockdown, ndr). Ad un certo punto, però, è diventato invivibile lavorare 40 ore a settimana, fare contenuti, gestire i ...

fanpage : Dalla quasi disoccupazione da lockdown ad avere un conto in banca da capogiro in un paio d'anni. Vittoria e Matteo,… - vvvaaallliiii : @matteorenzi @FerruccioFranz1 Conte potrebbe intestarsi la sua più grande vittoria nell’avere resuscitato politica… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Dalla quasi disoccupazione da lockdown ad avere un conto in banca da capogiro in un paio d'anni. Vittoria e Matteo, sono una c… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dalla quasi disoccupazione da lockdown ad avere un conto in banca da capogiro in un paio d'anni. Vittoria e Matteo, sono una c… - matteo_casaro : RT @faustorac: La più grande vittoria russa dal 24 febbraio -