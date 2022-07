Virtus Bologna | Massimo Zanetti inibito fino al 4 novembre per le parole sugli arbitri a favore dell’Olimpia

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il tribunale federale della Fip ha, patron della, per tre mesi e mezzo eal 4prossimo “per dichiarazioni lesive dell’onore della classe arbitrale in un’intervista e per non aver risposto per due volte alla convocazione del Procuratore Federale”. Il riferimento è alle frasi ingiuriose del proprietario di Segafredo dopo la vittoria in gara-5 contro l’Olimpia Milano in cui si lasciò andare a un “abbiamo vinto nonostante l’arbitraggio” e “c’è sudditanza psicologica verso Armani e Messina”. SportFace.