Virtus Basket Pozzuoli | nuovo acquisto | arriva Georges Tamani

(Di giovedì 21 luglio 2022): la squadra flegrea ha raggiunto l’accordo con il 20enne. Lacomunica di aver raggiunto l’accordo con giocatore. Ala-Centro, classe 2002, alto 198 centimetri per 95 kg, la scorsa stagione ha giocato in serie B con la Pallacanestro Aurora Desio. Cresciuto nelle giovanili di Milano ha,

Bologna Basket, serie B LaKleb non si ferma e si assicura Matteo Zanetti (foto) . E' il terzo rinforzo per coach Antonio Bocchino che avrà a disposizione una squadra molto fisica. Matteo Zanetti è un'..., A1 "LaEirene sarà una squadra esperta e competitiva con tanta qualità". Ne è convinto Alessandro Scrofani (foto) , direttore sportivo della società biancoverde, che ha chiuso le ... La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l'accordo con giocatore Georges Tamani. Ala-Centro, classe 2002, alto 198 centimetri per 95 kg, la scorsa stagione ha giocato in serie ...