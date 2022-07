Vingegaard rallenta e aspetta Pogacar che era appena caduto: la loro stretta di mano è il simbolo di questo Tour de France (Di giovedì 21 luglio 2022) La stretta di mano in mondovisione tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar è già il simbolo di questo Tour de France. Senza voler scomodare altre immagini iconiche, come lo scambio di borraccia tra Coppi e Bartali, il duello tra il danese e lo sloveno riporta il ciclismo sul piano dell’epica. Per i loro attacchi in salita, per il coraggio di sfidarsi a viso aperto, senza tatticismi, attese e comandi impartita da una radiolina. Anche per la loro lealtà, come dimostra quanto accaduto nella discesa dal Col de Spandelles: Pogacar è caduto, ferendosi sulla coscia sinistra. Vingegaard ha rallentato e lo ha aspettato. Quando lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Ladiin mondovisione tra Jonase Tadejè già ildide. Senza voler scomodare altre immagini iconiche, come lo scambio di borraccia tra Coppi e Bartali, il duello tra il danese e lo sloveno riporta il ciclismo sul piano dell’epica. Per iattacchi in salita, per il coraggio di sfidarsi a viso aperto, senza tatticismi, attese e comandi impartita da una radiolina. Anche per lalealtà, come dimostra quanto acnella discesa dal Col de Spandelles:, ferendosi sulla coscia sinistra.hato e lo hato. Quando lo ...

