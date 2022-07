Vingegaard padrone del Tour | Pogacar sempre più staccato

(Di giovedì 21 luglio 2022) HAUTACAM (FRANCIA) (ITALPRESS) – La maglia gialla Jonasvince in solitaria la 18esima tappa delde France 2022, la Lourdes-Hautacam di 143,5 chilometri. Il danese della Jumbo-Visma èpiùdella Grand Boucle e consolida la sua leadership nella classifica generale allungando su Tadejnel finale di tappa. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates giunge al traguardo con un ritardo di un minuto e quattro secondi e ora dista 3’26” dal rivale nordico a tre frazioni dal termine. Terzo gradino del podio per uno strepitoso Wout Van Aert (Jumbo-Visma), mentre completano la top-5 Geraint Thomas e David Gaudu. Altri tre importanti ritiri da segnalare, tutti per positività al Covid: si tratta di Damiano Caruso, Chris Froome e Imanol Erviti. Si torna in ...

JonasDEN (Jumbo - Visma) in 71h53'54" 2. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates) a 03'26" 3. Geraint Thomas GBR (Ineos Grenadiers) a 08'00" 4. David Gaudu FRA a 11'05" 5. Nairo Quintana COL ...