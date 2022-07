VIDEO Tour de France 2022: Jonas Vingegaard campione assoluto! Pogacar cade, la Maglia Gialla lo attende (Di giovedì 21 luglio 2022) Più della vittoria di tappa ad Hautacam, ancor di più della classifica generale ipotecata. Jonas Vingegaard oggi, nella diciottesima frazione del Tour de France 2022 si è rivelato un vero e proprio campione, con la C maiuscola. Il danese della Jumbo-Visma dopo aver risposto ai numerosi attacchi del suo rivale numero uno Tadej Pogacar si è ritrovato in una situazione destabilizzante: da solo, con un discreto margine, in seguito alla caduta in discesa dello sloveno. Nonostante potesse guadagnare diversi secondi, la Maglia Gialla non ci ha pensato due volte: Vingegaard si è fermato ad attendere l’uomo della UAE Emirates, chiedendogli al rientro come fosse la situazione dopo la ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Più della vittoria di tappa ad Hautacam, ancor di più della classifica generale ipotecata.oggi, nella diciottesima frazione deldesi è rivelato un vero e proprio, con la C maiuscola. Il danese della Jumbo-Visma dopo aver risposto ai numerosi attacchi del suo rivale numero uno Tadejsi è ritrovato in una situazione destabilizzante: da solo, con un discreto margine, in seguito alla caduta in discesa dello sloveno. Nonostante potesse guadagnare diversi secondi, lanon ci ha pensato due volte:si è fermato adre l’uomo della UAE Emirates, chiedendogli al rientro come fosse la situazione dopo la ...

