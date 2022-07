VIDEO Italia-Olanda 3-1, Nations League volley: highlights e sintesi. Gli azzurri volano in semifinale (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Italia ha staccato il biglietto per la semifinale della Nations League 2022 di volley maschile. I Campioni d’Europa hanno battuto l’Olanda per 3-1 (21-25; 25-22; 25-13; 25-22), nonostante una serata non brillante e con alcuni passaggi a vuoto. Gli azzurri torneranno in campo alla Unipol Arena di Bologna per fronteggiare la vincente del confronto tra Francia e Giappone: l’appuntamento è per sabato 23 luglio (ore 21.00). Il miglior marcatore è stato l’opposto Yuri Romanò (16 punti), supportato in fase offensiva dagli schiacciatori Alessandro Michieletto (12 punti) e Daniele Lavia (13). Bene anche i centrali Roberto Russo (12 punti, muri) e Gianluca Galassi (7) sotto la regia di Simone Giannelli. Di seguito il VIDEO con gli highlights e ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) L’ha staccato il biglietto per ladella2022 dimaschile. I Campioni d’Europa hanno battuto l’per 3-1 (21-25; 25-22; 25-13; 25-22), nonostante una serata non brillante e con alcuni passaggi a vuoto. Glitorneranno in campo alla Unipol Arena di Bologna per fronteggiare la vincente del confronto tra Francia e Giappone: l’appuntamento è per sabato 23 luglio (ore 21.00). Il miglior marcatore è stato l’opposto Yuri Romanò (16 punti), supportato in fase offensiva dagli schiacciatori Alessandro Michieletto (12 punti) e Daniele Lavia (13). Bene anche i centrali Roberto Russo (12 punti, muri) e Gianluca Galassi (7) sotto la regia di Simone Giannelli. Di seguito ilcon glie ...

