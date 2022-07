VIDEO | Diretta dagli studi di SpazioNapoli (Di giovedì 21 luglio 2022) ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/w25ZvT0 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di giovedì 21 luglio 2022) ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/w25ZvT0 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

matteorenzi : La mia diretta dal Senato. - teatrolafenice : ... e ora un estratto dall'Allegro del Concerto Brandeburghese n. 5 di Bach. Lo interpreta l'Orchestra Mozart, dire… - borghi_claudio : Appuntamento per lo spiegone #crisidigoverno #Draghi stasera alle 20.00 invece del tg. Come sempre video in diretta… - TotiNoEuro : RT @borghi_claudio: Appuntamento per lo spiegone #crisidigoverno #Draghi stasera alle 20.00 invece del tg. Come sempre video in diretta dal… - butwhy5 : RT @borghi_claudio: Appuntamento per lo spiegone #crisidigoverno #Draghi stasera alle 20.00 invece del tg. Come sempre video in diretta dal… -