VIDEO | Calciomercato: UNA BIG EUROPEA PUNTA BELOTTI! (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo quanto riportato da TMW, un top club europeo starebbe pensando ad Andrea Belotti per rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Il Borussia Dortmund, infatti, avrebbe individuato proprio nell'attaccante italiano il possibile sostituto di Sébastien Haller che sarà obbligato a fermarsi per la diagnosi di un tumore ai testicoli. Entro il weekend il club tedesco dovrebbe presentare ufficialmente un'offerta economica all'entourage del calciatore, attualmente svincolato. Sul Gallo resta viva l'attenzione di Juventus e Inter, ma anche di club esteri come Nizza, West Ham e Toronto. Essendo svincolato, Belotti, può rappresentare un'importante opportunità di mercato. Considerando che solo pochi anni fa veniva valutato dal presidente del Torino, Urbano Cairo, circa 100 milioni di euro.

