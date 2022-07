Victoria De Angelis, sul letto sbottona la camicia: fuori solo lo slip e niente altro. Illogica – FOTO (Di giovedì 21 luglio 2022) Victoria De Angelis sorprende con una serie di scatti da favola, la bassista dei Maneskin spopola ancora una volta sul web. Negli ultimi anni, specialmente dallo scorso anno in avanti,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 21 luglio 2022)Desorprende con una serie di scatti da favola, la bassista dei Maneskin spopola ancora una volta sul web. Negli ultimi anni, specialmente dallo scorso anno in avanti,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Mikele196610 : Victoria De Angelis la bassista dei #maneskin ama i #RoxyMusic … a 56 anni suonati inizierò ad ascoltare i Maneskin - redazionerumors : La bellissima bassista dei Maneskin ha posato ancora una volta per scatti bollenti: il risultato è stato apprezzato… - lolonoexiste : io me lo meritavo di stare in vacanza a ibiza con victoria de angelis e invece… - ParliamoDiNews : Victoria De Angelis ci ricasca: il topless fa capolino dalla camicia - Gossip Italia News #gossipitalianews… - GossipItalia3 : Victoria De Angelis ci ricasca: il topless fa capolino dalla camicia #gossipitalianews -