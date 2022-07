Victoria De Angelis | non indossa nulla insieme alla sorella

(Di giovedì 21 luglio 2022)De, non: la bassista dei Maneskin sorprende ancora una volta e lascia senza fiato. In quest’estate bollentissima 2022 non poteva di certo non finire lei,De, sotto i riflettori; la bassista dei Maneskin, dopo il successo del gruppo, è diventata una vera e propria icona di L'articolo proviene da Leggilo.org.

masiscemm : RT @fearfvrnobody: victoria de angelis è la donna più bella dell'universo - VanessaNuvola : RT @vincentdeange15: Isso, essa e 'o malamente. ?????? Letteralmente: lui (eroe positivo), lei (eroina), il cattivo (antagonista). Personagg… - vincentdeange15 : Isso, essa e 'o malamente. ?????? Letteralmente: lui (eroe positivo), lei (eroina), il cattivo (antagonista). Person… - ddomeaffavour : victoria de angelis tu hai un tatuaggio da mostrarci - nightmare_lunaa : RT @loudkidreb: victoria de angelis tu sei incarnazione di afrodite sennò non si spiega -

DiLei

Instagram è il terreno fertile per condividere scatti mozzafiato e incuriosire i propri followers. E così nelle ultime ore Giorgia Soleri eDehanno pubblicato alcuni scatti che le ritraggono in tutta la loro bellezza. La prima ha condiviso alcuni vecchi ricordi sulle stories, la seconda un carosello in bianco e nero: ...La bassista dei Maneskin provoca con scatti osé sui ... Giorgia Soleri e Victoria De Angelis, “sfida” di bellezza su Instagram: le foto pazzesche Giorgia Soleri e Victoria De Angelis infiammano Instagram con alcuni scatti mozzafiato: “sfida” a distanza a suon di bellezza ...Dopo il topless integrale, Victoria continua a provocare con foto osé in cui il décolleté è sempre protagonista. D'altronde la bassista non lo copre neanche sul palco, figuriamoci al mare. I follower ...