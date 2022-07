Vi ricordate Guido di Un posto al sole? Ecco che mestiere fa oggi (Di giovedì 21 luglio 2022) Un posto al sole è la soap più longeva della televisione italiana. Dal 1996 tiene compagnia a milioni di italiani raccontando tutto ciò che accade a Palazzo Palladini. Sono molti gli attori che fanno parte del cast fin dalla sua prima puntata, uno di questi è Germano Bellavia che interpreta Guido Del Bue. Ma com'è nel suo privato l'attore? Scopriamolo. Nato a Napoli nel 1970, Germano Bellavia ha cominciato a recitare molto giovane in teatro. Ha esordito a soli 19 anni al cinema nel film di Nanni Loy Scugnizzi, e lo ha scritturato ancora una volta per la pellicola Pacco, Doppio pacco e contro paccotto. Dal 1996 è una presenza fissa nella soap Un posto al sole dove recita la parte di Guido Del Bue, uno degli storici inquilini di Palazzo Palladini. Guido Del Bue è il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022) Unalè la soap più longeva della televisione italiana. Dal 1996 tiene compagnia a milioni di italiani raccontando tutto ciò che accade a Palazzo Palladini. Sono molti gli attori che fanno parte del cast fin dalla sua prima puntata, uno di questi è Germano Bellavia che interpretaDel Bue. Ma com'è nel suo privato l'attore? Scopriamolo. Nato a Napoli nel 1970, Germano Bellavia ha cominciato a recitare molto giovane in teatro. Ha esordito a soli 19 anni al cinema nel film di Nanni Loy Scugnizzi, e lo ha scritturato ancora una volta per la pellicola Pacco, Doppio pacco e contro paccotto. Dal 1996 è una presenza fissa nella soap Unaldove recita la parte diDel Bue, uno degli storici inquilini di Palazzo Palladini.Del Bue è il ...

marsili_guido : RT @DanielePG_Z: Ve lo ricordate quello che lanciò il tormentone del ponte? Ora manca quello del semaforo - laremi_guido : RT @laremi_guido: 'Non c'è alternativa a Mario Monti!' Ve lo ricordate? Ma siamo ancora qui e quasi nessuno lo rimpiange. Ora è la volta de… - ioelamiansia2 : Ma voi ve lo ricordate l’incidente di Giusy e Guido? Che poi a quei tempi facevano anche gli edit con le canzoni deprimenti in sottofondo - laremi_guido : 'Non c'è alternativa a Mario Monti!' Ve lo ricordate? Ma siamo ancora qui e quasi nessuno lo rimpiange. Ora è la vo… -