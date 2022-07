Verso il voto: c’è l’area-Draghi e c’è l’agenda-Draghi. Ci sarà anche un candidato Draghi? (Di giovedì 21 luglio 2022) Dice Brunetta: «Io sto con Draghi». La Gelmini gli fa eco «anch’io sto con Draghi» e Quagliariello approva: «Fanno bene a stare con Draghi». E così pure Toti e, sul versante opposto il dem Marcucci: tutti o quasi, insomma, stanno con Draghi. Ma lui, Mario Draghi, con chi sta? Soprattutto che cosa vuole fare ora che non è più premier: ritirarsi come Cincinnato, covare la vendetta come il Conte di Montecristo o mettersi in proprio come l’altro Mario, quel Monti che prima di lui fu incaricato dal Colle (Napolitano consule) in funzione di bromuro contro l’impennata di quello spread cui riuscì, tra il lusco e il brusco, di sfrattare ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Dice Brunetta: «Io sto con». La Gelmini gli fa eco «anch’io sto con» e Quagliariello approva: «Fanno bene a stare con». E così pure Toti e, sul versante opposto il dem Marcucci: tutti o quasi, insomma, stanno con. Ma lui, Mario, con chi sta? Soprattutto che cosa vuole fare ora che non è più premier: ritirarsi come Cincinnato, covare la vendetta come il Conte di Montecristo o mettersi in proprio come l’altro Mario, quel Monti che prima di lui fu incaricato dal Colle (Napolitano consule) in funzione di bromuro contro l’impennata di quello spread cui riuscì, tra il lusco e il brusco, di sfrattare ...

LaStampa : La giornata della vergogna. Draghi alle 9 alla Camera e subito dopo salirà al Quirinale per dimettersi, si va verso… - _Nico_Piro_ : Altri voti verso quelle destre che non sono mai state analizzate come fenomeno politico ma - inefficacemente - demo… - _luigicontu : Il #M5S verso il non voto sulla fiducia al #governo #draghi. I senatori dovrebbero uscire dall'aula al momento del… - BIncremona : @MinutemanItaly Inizio a pensare che questo teatrino è stato imbastito ad arte solo per disinnescare il voto verso… - MarcG_69 : RT @Paolo160376: @Panisperna_1713 L'infatuazione di tanti elettori PD verso Draghi non l'ho mai capita. Poi chiedono il voto agli operai ?? -